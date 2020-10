VIDEO Señora da cachetada a Alcalde por no cumplir promesas de campaña

Tlaxcala.- Una mujer cacheteó al presidente municipal de Papotla, Tlaxcala por su incumplimiento de las promesas realizadas durante su campaña.

El Sol de Tlaxcala informa que esto ocurrió durante una reunión de vecinos, en la que recriminaron las acciones del alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl, pero lo que más llamó la atención fue el video que muestra a la mujer abofeteando al servidor público.

Por su parte, el alcalde le respondió que ella se había beneficiado con algunos predios.

Licenciada, no desestabilices con tanta mentira, no desestabilices con tanta mentira, mira licenciada, cuántas cosas malas has hecho en el municipio con tantos predios”, afirmó Herrera Xicohténcatl.