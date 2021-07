Juan C. Bonilla, Puebla.- Luego de que el surgimiento de un megasocavón de más de 100 metros de diámetro sorprendiera al mundo, ahora vuelve a conmocionar con la aparición de figuras o señales extrañas en cultivos aledaños en la comunidad de Santa María Zacatepec.

Desde el pasado domingo 18 de julio aparecieron las extrañas figuras que no tienen simetría, pero fueron captadas al parecer con un drone.

Supuestamente ese día se escucharon fuertes estruendos, incluso movieron las láminas de las viviendas, según testimonios de los mismos pobladores.

La mayoría de las figuras son irregulares y solamente se observa los huecos que hay entre los cultivos, como si hubiera pasado una aplanadora.

Sin embargo, se descarta que algún tractor haya pasado o que hubiera habido alguna cosecha.

Quitan vecinos mallas de protección del socavón de Puebla

En tanto, pobladores de Santa María Zacatepec retiraron las mallas de seguridad porque ya quieren trabajar sus tierras. Las mallas servían para que la gente no se acercara a la zona, pues no es una zona turística.

Precisamente a mediados de julio, unos jóvenes en aparente estado de ebriedad se acercaron a la orilla del socavón, poniendo en riesgo sus vidas. Pues recordemos que el socavón tiene más de 100 metros de diámetro por una profundidad de 56 metros.

En el socavón ya han caído mascotas, como perros, los cuales fueron rescatados con vida.

(Con información de El Universal)

HLL