VIDEO Vicente Fox asegura que vive al día y nunca ha robado un centavo

Guanajuato.- El expresidente Vicente Fox Quesada aseguró que "vive al día" y que nunca ha robado "un centavo".

Durante una entrevista para CNN, el guanajuatense dijo: "nunca le he robado un centavo a alguien". Además, explicó que lo ganado lo ha metido a sus fundaciones.

El periodista Camilo Egaña le cuestionó sobre su patrimonio.

Dicen sus opositores que usted salió 3 veces más rico que cuando entró a la presidencia", le dijo el periodista a Fox.

El expresidente respondió: "Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia de mi padre. Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox”.

El mejor presidente

Fox dijo que ha sido el mejor presidente de México por lograr reducir la pobreza y extender al 95% la cobertura del extinto Seguro Popular.

No solo buen presidente, sino el mejor presidente que ha tenido México y ahí están los hechos y los logros concretos cada uno de ellos", dijo.

(Con información de Reporte Índigo)

