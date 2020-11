VIDEO. AMLO suspende gira por Nayarit y Sinaloa, va de emergencia a Tabasco

Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió su agenda de este fin de semana, canceló su gira por Nayarit y Sinaloa para volar a Tabasco, su estado, el cual está siendo golpeado por las fuertes lluvias que han dejado desbordamientos e inundaciones.

Así lo anunció este sábado a través de distintas plataformas, y explicó que hay una emergencia en Tabasco, donde el desfogue de presas va a aumentar, y por lo tanto las inundaciones.

A toda la gente en particular habitantes de Nayarit y Sinaloa, tengo que suspender mi gira de hoy sábado y de mañana domingo por Nayarit, Sinaloa porque hay una situación de emergencia en Tabasco, he estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias, pero sobre todo a la situación de la Presa Peñita que es la que puede inundar, no solo es esa presa, es lo que llueve en planicie de Tabasco, de la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico”.