VIDEO. Asaltan a diputado y culpa a cajero de Bancomer BBVA

CDMX.- Ahora la sucursal Bancomer BBVA está en la mira tras el señalamiento del diputado de Morena, Emmanuel Vargas Bernal, quien aseguró que sufrió un asalto a punta de pistola y responsabiliza al cajero que le entregó el dinero debido a que el ladrón le exigió la cantidad exacta que retiró del banco.

Este hecho es similar al que ocurrió en Veracruz donde un hombre también responsabilizó a la cajera de Santander porque el asaltante le exigió la cantidad exacta que retiró.

En un video viral, desde el interior del banco, el diputado graba al hombre de la caja que lo atendió y lo responsabilizó de alertar a los ladrones para que le robaran los 80 mil pesos que retiró de la sucursal Bancomer BBVA.

Esto ocurrió en el centro comercial Town center El Rosario de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México el lunes por la mañana.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) compartió el video que se hizo viral.

Explicó que alrededor de las 4:30 de la tarde salió del banco con el dinero y dos hombres en motocicleta le pidieron la cantidad exacta que retiró.

Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner (…) nos acaba de poner una ratita, exactamente me dijo, quién me asaltó, me dijo exactamente la cantidad que yo había retirado", dijo.