VIDEO. Asaltan a un hombre al salir del banco; acusa a la cajera de ser cómplice

Xalapa, Veracruz.- Daniel “N” fue asaltado el pasado jueves luego de retirar una fuerte cantidad de dinero del banco Santander “Las Palmas”, en Boca del Río, por lo cual acusó a la cajera que lo entendió de ser cómplice del atraco.

De acuerdo con su testimonio, ese día había retirado 76 mil pesos de su cuenta de ahorros, sin embargo, casi enseguida de salir de la sucursal bancaria fue asaltado.

La víctima argumentó que los ladrones conocían la cantidad exacta de dinero retirado, así como la bolsa en la que lo habían guardado, por tal motivo acusó a la empleada del lugar de avisar a los delincuentes para que lo atracaran al momento de salir.

Señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los diera, y sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste: espérame 5 minutos para darte de 500”, reclamó Daniel.