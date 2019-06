VIDEO. Así despiden amigos a Norberto Ronquillo y exigen justicia

Ciudad de México.- Un grupo de jóvenes grabó un video, que circula en redes sociales, donde exigen justicia por el asesinato y secuestro del joven universitario Norberto Ronquillo y demandan que haya más seguridad.

Con la frase "Ya no regresas", jóvenes de entre 15 y 30 años, piden que quieren sentirse seguros en este país porque, uno de ellos, asegura "alguien que no conoces, decide que ya no regresas".

El video que tiene una duración de 3:14 y donde aparece el hermano de Norberto exigen justicia y sostienen que este asesinato mostró que frágil es el tema de la seguridad.

#NosFaltaNorberto se volvió una etiqueta viral en redes sociales desde esta mañana.

Al finalizar el video se observa una leyenda donde se afirma que quienes grabaron ese video fueron víctimas o un familiar fue secuestrado y que son testimonios de 40 jóvenes que están dentro y fuera del país.