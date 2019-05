VIDEO. Así eran los rituales de NXIVM para marcar a las mujeres

Ciudad de México.- Videos muestran parte del ritual de NXIVM al convertir a mujeres en parte de su secta.

Imágenes en poder de Noticieros Televisa compartidos esta mañana en el noticieros Despierta con Loret muestran cómo tatúan a una mujer para hacerla parte de la organización fundada por Keith Raniere.

Raniere, autodenominado científico y empresario, fundó la organización NXIVM (de pronunciación Nexium) en Albany, Nueva York, para impartir cursos de autoayuda personal y profesional, a través del programa Executive Success Program (ESP).

Cada uno de ellos tenía un costo de dos mil dólares y constaba de un programa piramidal que buscaba que sus adeptos involucraran a más y más personas, y así crecer exponencialmente, objetivo que se cumplió, al grado de llegar a otros países por medio de cesión de licencias.

Esclavas sexuales

Algunas mujeres entraron a un selecto grupo, en el que se convertían en esclavas sexuales y en otros casos simplemente se hacían un marcaje en la pelvis con las iniciales KR, en un hecho de sumisión ante su líder, pero también ante otra mujer llamada “maestra”, quien generalmente la convencía de entrar.

El grupo se llamada DOS (Dominant Over Submissive, que significa Dominante Sobre Sumisa, en español).

Catherine Oxenberg, mujer con conocimiento de la organización, explicó el propósito del tatuaje.

Es una hermandad secreta. Es como los masones, pero para mujeres. Se trata de empoderar a la mujer y de formar lazos entre mujeres, como una hermandad. Pero yo me enteré que en realidad, según varios testigos, Keith Raniere les dijo que esto era su mente de amo y lo consideraba su frasco de miel.

Luego me enteré de que las marcaban, de que las marcaban supuestamente con las iniciales de Keith en el bajo vientre. He oído que esto va más allá de lo atroz, que es ser marcada como un padrote marcaría a una prostituta, como un ganadero marcaría a su ganado. Es inhumano y grotesco.

Chantajes y colaterales

Documentos, testimos y evidencia muestran la operación del grupo secreto DOS, de la forma en la que las mujeres eran reclutadas, de la jerarquía que iban alcanzando, las ceremonias de marcaje y el inicio de una sumisión, en muchas ocasiones sexual, ante Raniere.

Era una forma de chantaje y las mujeres eran convencidas de entregar, por ejemplo, una fotografía de su cuerpo desnudo, para evitar que hablaran o que no cumplieran un compromiso. A ese material le llaman colateral.

Frank Parlato, expublirrelacionista de NXIVM, explica el objetivo de esas imágenes.

El colateral es una forma de chantaje. Lo que hacen es que, a través del engaño, inducen a las mujeres a entregar fotografías, documentos o confesiones. Pueden ser cintas de audio o de video de ellas mismas o de gente a la que conocen.

Ese material queda bajo la custodia de la organización. A las mujeres se les dice que ese aval servirá para asegurar que ellas no revelarán ninguno de los secretos de este supuesto grupo secreto de mujeres.

El video inédito

Televisa es el primer medio de comunicación en el mundo con acceso a este material, que muestra el momento del ritual de marcaje.

En la cama se ve a la mujer que denunció la práctica al diario The New York Times. Alrededor, la líder del grupo, vestida. Una doctora y 3 mujeres desnudas, dos de ellas habían sido previamente marcadas. El video deja en evidencia su conocimiento y consentimiento, por momentos sus brazos no están sujetados y no hay gritos, sino risas. Hay besos, agradecimientos y un juramento.

Existe la certeza de que en México hay al menos 10 mujeres que permitieron conscientemente que se les marcaran las iniciales de Keith Raniere en el cuerpo y que de la misma forma entregaron sus respectivos colaterales.

El presente de Raniere y NXIVM

Raniere cumple prisión preventiva en Nueva York, muchos de sus más cercanos colaboradores han sido testigos durante el juicio en su contra y hasta el momento ningún mexicano tiene algún citatorio o enfrenta alguna acusación penal por el caso.

El juicio que empezó el 7 de mayo se podría extender por tres semanas más. A consecuencia del escándalo, NXIVM dejó de operar el verano pasado a nivel mundial.

