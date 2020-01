VIDEO. Así es como el misil iraní golpeó al avión ucraniano

Nueva York, EU.- Una grabación muestra un misil iraní golpeando un avión sobre Parand, cerca del aeropuerto de Teherán.

En esta área es donde donde un avión ucraniano dejó de transmitir su señal antes de estrellarse el miércoles.

En este accidente perdieron la vida 176 personas.

Una pequeña explosión ocurrió cuando un misil golpeó el avión, pero el avión no explotó, de acuerdo con el video mostrado por The New York Times.

El avión continuó volando durante varios minutos y se volvió hacia el aeropuerto, según reportes dados a conocer.

El avión voló hacia el aeropuerto en llamas antes de explotar y estrellarse rápidamente, mostraron otros videos verificados por el diario estadounidense.

Confirman la teoría

Esta mañana, funcionarios de Estados Unidos dijeron que tenían información de que el misil fue lanzado por Irán.

Más tarde, el primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmó esta hipótesis de los estadounidenses.