VIDEO. Ballena protege a mujer de ser devorada por tiburón

Nueva Zelanda.- Nan Hauser, bióloga marina, encargada desde hace más de 28 años al rescate y protección de las ballenas, vivió un momento inolvidable, cuando uno de estos maravillosos mamíferos le salvó la vida, al rescatarla del ataque de un tiburón.

El suceso se dio el pasado mes de octubre, cerca de las islas Cook, en Nueva Zelanda, de acuerdo a La Verdad, donde el equipo de científicos al que también pertenece la llamada ‘The Whale Witch (Bruja ballena)’, se disponía a llevar a cabo una investigación a las ballenas.

Cuando Nan se encontraba en el fondo del agua, una ballena se le acercó de repente y de acuerdo a su testimonio, la intentaba hacer a un lado y esconderla, pero ella no sabía el por qué de sus acciones.

La ballena no la dejaba, la seguía empujando, por lo que Hauser intentó alejarla pero la ballena regresaba, en un momento el ojo del mamífero se posó frente al ojo de la investigadora.

De repente me pregunté, qué es lo que está pasando aquí. Ella no quería lastimarme. Ella me tenía en su cabeza y me daba vuelta hasta quedar en su barbilla para después bajar a su pecho”, dijo Nan.