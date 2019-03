VIDEO. Buscan empresarios concluir el Aeropuerto de Texcoco 

Pedro Ferriz de Con entrevistó a Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien le expresó el interés del sector privado para concluir el aeropuerto de Texcoco.

Según Ferriz, el líder de la Coparmex le dijo que el sector empresarial está dispuesto a investigar la presunta red de corrupción que engloba esta obra y ellos mismos ‘limpiarla’ de toda situación ilícita y concluir la obra.

En transmisión en vivo durante su programa de Facebook, el periodista señala que el presidente de la Coparmex, le afirmó que incluso el sector privado puede pagar una renta al Gobierno de México por el uso del aeropuerto.

Acabar el aeropuerto e incluso darle una renta al gobierno federal para darle no solamente un aeropuerto de primer nivel al país, sino también, un aeropuerto de características más que necesarias, dijo.

Incluso el periodista dijo que, si se retoma la construcción del aeropuerto, México volvería a ser un país confiable, porque no se canceló la seriedad del compromiso de una obra de infraestructura de las características de la que se había cancelado que era el aeropuerto.

Un banquero de quien no reveló su nombre, le dijo que, si la construcción del aeropuerto podría seguir en pie, sería un beneficio para el peso, pues se colocaría aproximadamente a 18 pesos por dólar.

Y así también se podrían revertir los resultados de las calificadoras que tanto están descalificando las estrategias de AMLO en desarrollo económico en el país.

Queda bien el presidente, queda bien su gobierno, queda bien el país, opera mejor el país ante un proyecto de grandes características que no sería, no se iría al fondo de un abismo de no tener un proyecto como es Santa Lucía, expresó el periodista.