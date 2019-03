El discurso que llevó a Colosio a su muerte

México.- Este es el video que de acuerdo a la serie "Historia de un crimen: Colosio", transmitida desde el pasado 22 de marzo en la plataforma Netflix, fue el discurso que dividió al candidato Luis Donaldo Colosio y al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El video fue grabado durante el acto conmemorativo del LXV Aniversario del PRI en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994.

Hoy queda claro que los cambios no pueden ser ni marginales ni aislados. La vía del cambio corre en igual sentido y en igual intensidad y urgencia por el campo de la política, por el campo de la economía y del bienestar social, continúa el documento leído por Colosio.

ASESINATO

Este 23 de marzo se conmemora el 25 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien, durante una gira por Tijuana, en la colonia Lomas Taurinas, recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el estómago que finalizaron con su vida.

Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados, estrácto del discurso Yo veo un México.