VIDEO. En plena pandemia, captan a Jaime Bonilla jugando en casino de EEUU

México.- Un video que capta a Jaime Bonilla apostando en un casino de San Diego, California, comenzó a circular este sábado en las redes sociales, lo que generó repudio e indignación, pues mientras el gobernador de Baja California se entretiene jugando, su estado padece la grave pandemia del Covid-19 y la crisis económica.

En la grabación, puede verse al gobernador de Baja California, quien usa una careta protectora, jugando en una slot machine. Luego, empleados del lugar le hacen firmar un documento y le entregan varios billetes (y Bonilla les da dos como propina).

Usuarios de Twitter afirman que el video fue tomado en el Casino Barona, en la ciudad californiana de San Diego.

También indican que Bonilla se encontraba en un apartado vip llamado High Rollers, dedicado a los grandes apostadores, y que habría ganado 2 mil dólares jugando en la máquina.

Baja California ha sido uno de los estados más golpeados por la pandemia, y es el tercero con más muertes detrás de la Ciudad de México y el Estado de México con 2.480 víctimas fatales.

Además, es la novena entidad con más casos acumulados de Covid-19, alcanzando un total de 12.655.

El propio Jaime Bonilla reveló hace días que se contagió de coronavirus a inicios de año, pero que recién lo confirmó más adelante cuando se hizo una prueba de anticuerpos de la enfermedad.

En enero, yo tenía una tos muy fuerte y se lo comenté a mi doctor, que me llevó al hospital en un par de ocasiones. Yo me sentía con problemas respiratorios y cansado. Primero me hicieron análisis, pero no arrojaron nada. Otra vez, me determinaron sinusitis y me dieron medicamento. Cuando se vino en marzo la epidemia, yo dije ‘muchos de esos síntomas yo los tuve’”, explicó.