VIDEO. Graban a exfuncionario cuando agrede a su esposa en CDMX

Ciudad de México.- Un video que se filtró en redes sociales causó indignación pues muestra como un exfuncionario agrede física y verbalmente a su esposa.

Se trata de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, titular de la Notaría no. 102 del Estado de México quien agredió su esposa a fuera de su domicilio ubicado en el municipio de Naucalpan.

Un video difundido en redes sociales muestra al funcionario estatal forcejeando con la mujer, quien está hincada sobre la banqueta de su casa, mientras el hombre intentaba quitarle las llaves de la casa.

Es mi casa, Horacio. No me la puedes quitar”, se puede escuchar a su esposa decir.

Segundos después se observa a dos hombres que intentaron intervenir en la discusión, luego de que el autor del video les aclara que los involucrados son esposos, los sujetos simplemente se apartaron.

La señora pidió a los hombres que le ayudaran y llamaran a la policía pero los hombres argumentaron que no podían hacerlo porque “él es su esposo”, por lo que ella recalcó que la estaba agrediendo.

Luego de que la mujer pudo pararse, caminó hacia la casa, sin embargo, Horacio Aguilar caminó más rápido e intentó cerrar la puerta para no dejarla pasar.

No me puedes sacar de ahí, es mi casa. No te las voy a dar”, expuso la esposa del funcionario.