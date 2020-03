VIDEO. Italiano queda atrapado con su hermana muerta por coronavirus

Italia.- Un desgarrador vídeo conmovió las redes sociales en todo el mundo, se trata de una grabación publicada en youtube por un usuario Italiano de nombre Luca Franzese, el cual se encuentra encerrado en la habitación de su hermana fallecida y explica la situación que hay en Italia por el Covid-19.



Durante un vídeo de 2 minutos con 31 segundos, se puede observar a un hombre en una habitación femenina, el cual explica la situación de abandono por las autoridades a las personas que están contagiadas y han fallecido por Coronavirus en este lugar.



El usuario expresa la impotencia que siente al no poder darle sepultura a su hermana y tenerla todavía en cama porque ni las autoridades ni la funeraria se han acercado a apoyarlo por miedo a contagio.

Ella no puede tener una despedida como se merece, las instituciones me han abandonado... no sé qué hacer con mi hermana muerta".