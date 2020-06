VIDEO. ¡Me lo mataron, no es justo, era mi bebé! madre de Alexander exige justicia

Oaxaca.- Alexander, de 16 años, salió con sus amigos a comprar refrescos para un festejo, pero ya no regresó a casa, fue asesinado por policías municipales de Oaxaca que le dispararon sin explicación, ahora su madre, a gritos de dolor, exige justicia y unidad para que las cosas no queden así.

Alexander salió cerca de las 9 la noche de este martes en compañía de cerca de 10 amigos, también adolescentes, a conseguir refrescos a una tienda de conveniencia localizada en una gasolinera a la entrada del pueblo Vicente Camalote, Oaxaca.

Todos iban a bordo de motonetas, ya que querían regresar rápido a su casa, pues iban a festejar el cumpleaños de uno de los jóvenes.

Pero fueron interceptados por una patrulla y los policías les dispararon sin explicación aparente y Alexander perdió la vida.

Todo se dio en la carretera estatal El Amate-Acatlán, a la altura de la cuchilla aledaña a la capilla de Guadalupe, sobre la calle 21 de Marzo, cuando la patrulla del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa marcada con el número 023 los interceptó.

Cuatro agentes se bajaron y sin decir nada les dispararon a quemarropa, según narran los jóvenes que fueron testigos de la agresión.

Fuera de sí por el dolor, la madre de Alexander, Virginia Gómez, reclamó ante los pobladores presentes el asesinato de uno de sus dos hijos y les pidió apoyarla para que se haga justicia.

Mi hijo tiene 16 años, cómo puede ser que una patrulla se le fue encima pensando que tenía un arma. Mi hijo no usa armas. Miren lo que me han hecho, me han destruido, yo sólo tengo dos hijos y me desvivo por ellos, los amo como no se imaginan, esto no es justo, no es justo”, dijo Virginia, madre de Alexander.