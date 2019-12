VIDEO. Muere migrante por negligencia de las autoridades fronterizas estadounidenses

Estados Unidos.- Un video en el que se muestran los últimos momentos con vida de un chico guatemalteco que estaba encerrado en un centro de detención de migrantes en los Estados Unidos desafía el dicho de las autoridades fronterizas, y apunta a que su muerte se debió a negligencia de sus custodios.

De acuerdo con el reporte de El País, el joven de 16 años llamado Carlos Gregorio Hernández Vásquez había cruzado a los Estados Unidos a través del Río Bravo el pasado 13 de mayo, cerca del poblado de Weslaco en Texas. No obstante, fue capturado por la Patrulla Fronteriza y remitido a un centro de detención temporal en McAllen.

Seis días después, el 19 de mayo, una enfermera le diagnosticó gripe y una fiebre de 39.4 grados centígrados. Durante la madrugada del 20 de mayo, el chico sufrió ataques y convulsiones, y fue declarado fallecido a las 6:00 de la mañana.

Muere menor #Migrante enfermo, al que dejaron sin atención médica, bajo custodia de Patrulla Fronteriza de #EEUU.-Carlos Gregorio Hernández Vásquez tenía fiebre alta y los agentes lo dejaron desatendido.-Se encontraba preso en estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, #Texas pic.twitter.com/lGE36VK58B — juliob (@juliob14) December 7, 2019

En su declaración oficial, la policía fronteriza asegura que entre la 1:47 y las 5:48 a. m. el joven recibió asistencia médica en tres ocasiones, y que fue hasta esa hora, cerca de las seis de la mañana, cuando oficiales encontraron el cuerpo de Carlos Gregorio.

Sin embargo, en el video que fue publicado este jueves cinco de diciembre por la organización de periodismo de investigación ProPublica, se puede observar que el chico ya sufría ataques y convulsiones, y se veía en un evidente mal estado de salud desde la 1:24 a. m. Finalmente, tras estar tirado en el suelo por unos minutos, se levanta y se dirige al retrete, donde se vuelve a desplomar y ya no se mueve. El video se corta a la 1:47 y no vuelve a empezar sino hasta las 5:48, con el joven tumbado en la misma posición que cuatro horas antes. Después se observa a su compañero de celda que se despierta y es él, y no la policía fronteriza, quien encuentra el cadáver.

A continuación mostramos el video. Se trata de imágenes fuertes, por lo que se recomienda discreción.

Desde la publicación del video, las autoridades fronterizas se han visto en el ojo del huracán y no han dado una postura oficial al respecto. No han explicado por qué se negaron a darle atención médica a un chico que ya habían detectado con gripa y fiebre, y los críticos señalan que se trata de crueldad deliberada, causada por el discurso xenófobo de la administración de Donald Trump.

Jess Morales Rocketto, por ejemplo, presidenta de la organización en defensa de los migrantes Families Belong Together, habló acerca del tema, y criticó duramente la negligencia de las autoridades.