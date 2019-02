VIDEO. Mueren 143 personas por consumir alcohol adulterado en la India

En la India, la tragedia ha golpeado a una comunidad rural. Más de 100 personas han muerto hasta el momento luego de consumir alcohol adulterado durante una celebración en una plantación de té.

La celebración se realizó la noche del jueves en el distrito de Golaghat, pero los fallecidos incluyen también a personas del vecino distrito de Jorhat, informó la agencia EFE.

Hasta el momento, se ha registrado la muerte de 143 personas, reveló el director adjunto del departamento de Ley y Orden de la Policía de Assam, Mukesh Agrawai.

Assam BJP Govt has completely failed in #Golaghat hooch tragedy. Local source informed us four more people died yesterday after drinking spurious liquor again. The BJP govt seems to have sinister nexus with local dealers and not willing to take any action @INCIndia @RahulGandhi pic.twitter.com/d0z1dIeTcL — Assam Congress (@INCAssam) 24 de febrero de 2019

Intoxicados por alcohol

El subcomisionado de la administración del distrito de Golaghat, Dhiren Hazarika, reveló que 85 de las muertes fueron de personas de este distrito. Ciento sesenta personas continúan hospitalizadas por las intoxicaciones.

En el distrito de Jorhat, han muerto hasta el momento 58 personas, entre ellas 15 mujeres.

Offered silence candle prayer at Rajiv Bhawan this evening in memory of those died drinking Spurious #Liquor in #Golaghat District. We appealed to observe this progm today in all the Tea Gardens. pic.twitter.com/Vx9I5Kmm5k — Ripun Bora (@ripunbora) 23 de febrero de 2019

La subcomisionada de la administración del distrito de Jorhat, Roshni Aparanji Korati, dio a conocer que sospechan que el alcohol fue transportado en contenedores que antes se habían utilizado para llevar insecticida a la plantación, lo que podría haberlo vuelto venenoso.

Excise Minister Completely failed to Stop the illegal Selling Wine/Liquor in Small Unauthorised Shops at Villages. Maybe due to the negligence of Concern department #44people died & 55were treated in #Golaghat 44 people together is really mean a lot. pic.twitter.com/5nltrDBeiJ — Rupankar Debroy (@RupankarDebroy6) 23 de febrero de 2019

Se detuvieron a 8 personas involucrados en la transportación, producción y venta del alcohol adulterado; un hombre también sospechoso y su madre se encuentran entre los fallecidos.

