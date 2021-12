VIDEO. No podía creer que estuviera viva, narra víctima de camionazo que dejó 11 fallecidos

“Yo como vi que ya nos íbamos al barranco pensé que ya se había acabado todo, yo dije 'aquí quedé'”, narró Carmen Ojeda, una de las pasajeras del trágico accidente de la ruta 84, quien ese dia viajó dos veces a bordo de la unidad LS306E, sin imaginar lo que pasaría en esa segunda vuelta.

Tras cinco días del siniestro, a Carmen se le ha complicado conciliar el sueño, pero narró el desesperado momento de aquella noche en que los pasajeros se percataron que el autobús se quedó presuntamente sin frenos.

Minutos después de las 11:00 de la mañana de ese 29 de diciembre, Carmen había abordado la unidad que era conducida por José Melesio Guerra. “me tocó ir con él, como iba lleno el camión me tocó ir parada y me bajé en Cima, de ahí tomé la Oriente - Poniente para ir a mi trabajo”.

“Ya había viajado muchas veces en esa unidad. Lo que sea de cada quien el (Melesio) era amable, uno pagaba con billete y hasta que no le daba el dinero en la mano el arrancaba la unidad. El no se aceleraba como algunos para que no lo alcanzaran”, narró Carmen.