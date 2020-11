VIDEO. Perro queda atrapado en inundaciones de Tabasco y la Marina lo rescata

Un can mestizo quedó atrapado en las inundaciones de Tabasco y fue rescatado por agentes de la Marina.

El video del rescate fue compartido por la Marina en su cuenta de Twitter.

Vecinos de la zona señalaron que el can ya había sido rescatado, pero por su fidelidad a su hogar volvió; sin embargo, su familia lo dejó abandonado.

Tabasco.- Un perro que quedó atrapado en medio de las inundaciones que afectaron al estado de Tabasco fue rescatado por personal de la Marina.

El rescate fue dado a conocer mediante un video publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Marina (Semar).

Estaba atrapado

#PorSiTeLoPerdiste Personal Naval rescató a un perrito atrapado en medio de las inundaciones en Tabasco, el cual, gracias a los cuidados recibidos, se encuentra a salvo en compañía de sus rescatistas.



En el clip se ve cómo personal naval a bordo de una lancha se acerca a un can que estaba atrapado y se sostenía con sus patas delanteras para no ahogarse, posteriormente, el agente comenzó a acariciar al perrito mestizo para darle confianza y que se pudiera dejar agarrar.

Segundos después, el perro giró hacia la lancha y puso sus patas delanteras. El oficial una vez que tenía la confianza del animal, lo tomó del lomo y lo subió a la lancha para ponerlo a salvo.

A través de Facebook, se identificó a uno de los heroicos elementos como Erick Ramírez, gracias a que compartió el video del rescate. Aunque en el video compartido de la Semar está silenciado, en el clip compartido por el soldado se alcanza a escuchar que una vez que el perrito estuvo a salvo, lloró al parecer de felicidad pues se desconoce cuánto tiempo había estado atrapado.

Elementos de la Marina le dieron confianza al can para que se dejara rescatar y una vez a salvo, el can movió la cola de felicidad. Foto: cortesía Semar.

Además, se escucha cómo uno de los oficiales le habló para tranquilizarlo y el perro movió su cola de felicidad.

De acuerdo con la Semar, el can recibió cuidados por parte del personal de la Marina y se encuentra en perfectas condiciones en compañía de sus rescatistas.

Lo abandonaron

Según Noticieros Televisa, vecinos de la colonia donde fue rescatado el perro, señalaron que ellos ya lo habían rescatado pero por fidelidad a su hogar, el can volvió a arriesgarse y volver con su familia para esperar que volvieran; no obstante, sus dueños no volvieron por él y lo dejaron abandonado a su suerte.

El video con el heroico acto de los marines se ha vuelto viral y usuarios de redes han felicitado a ambos elementos y les han agradecido por su empatía con los animales.