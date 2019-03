VIDEO. 'Que nadie se atreva a usar mi nombre' se deslinda AMLO de elecciones en Puebla

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó electoralmente de Morena para las próximas elecciones en esta entidad pues, advirtió, el gobierno no tiene partido ni sindicato y quien cometa delito electoral se irá a la cárcel.

De acuerdo al portal de noticias El Informador.MX, el mandatario también rechazó presiones para obtener candidaturas por Morena.

Nada de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años y yo siempre he estado solidario. Yo seré candidato a como dé lugar. No, primo hermano, no luchamos por cargos luchamos por la transformación.

El que no lo haya entendido no sabe que estamos viviendo tiempos nuevos. No es el quítate tú porque quiero yo ya no queremos el político fantoche, ambicioso, corrupto, dijo.