VIDEO. "Tus hijos van a ver lo que te va a pasar"; funcionarios amenazan a ciudadano

CDMX.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que supuestos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) amenazan a un ciudadano que les reclamó por bloquear un paso peatonal en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil



En la grabación, difundida por un usuario de Twitter identificado como @Marcoherrerag, se muestra el momento en que dos sujetos descienden de un auto y comienzan a insultar al hombre que los exhibe con su celular.

Aparentemente, los servidores públicos se molestaron por el reclamo del ciudadano y con un actitud intimidante deciden encararlo. El civil asegura que las omisiones viales de quienes laboran en la Fiscalía son constantes y exige poner un alto a su prepotencia.

El momento más tenso de la discusión llega cuando uno de los funcionarios le pide al ciudadano regresar a su vehículo o, de lo contrario, le hará algo de lo que sus propios hijos tendrán que ser testigos.

Take it easy, cálmese. Váyase con su familia. No voy a mover. Así como tienes tus huevotes para hacerla de pedo, yo tengo los míos. Te estoy dando la última oportunidad: tus hijos van a ver lo que te va pasar", son las amenazas que lanza el presunto servidor público.