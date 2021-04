España.- Rubén es un hombre transexual de España en tener la posibilidad de tener un bebé. Tiene 27 años, es de Madrid, y cuenta la odisea de dar a luz, está a punto, lleva 36 semanas de gestación.

Tiene claro que estar embarazado va contra toda ley escrita en España "porque no hay nada que regule que haya una persona inscrita en el registro civil en masculino y que lleve a cabo este proceso", narró al programa Telecinco.

Rubén embarazado y sin referentes al caso

La situación la describen en España como "sin referentes", aunque no es el primer caso, pero sí el más mediático. Sin embargo, para Rubén es "muy bonito". Sus dificultades, dice, no deberían ser mayores a la de las mujeres embarazadas.

Rubén muestra la evolución del embarazo. Foto: Instagram

Pero, en España, el que un hombre esté embarazado es una lucha para romper paradigmas. "He tenido que pasar por un comité ético sanitario para que decidieran si podía acceder al área de reproducción asistida", indica sobre la atención médica que debería recibir por ser hombre y estar embarazado igual que una mujer.

Otro reto de Rubén es el registro civil

Rubén señala que otro de los retos es el registro civil, pues no hay ley que diga que un padre haya dado a luz a su bebé.

También, expresa Rubén, a la gente le cuesta entenderlo y la comunidad trans recibe ataques.

El embarazo de Rubén en Instagram

Rubén comparte en su cuenta de Instagram fotografías de la evolución de su embarazo. "Cada día que pasa me acerca más a ti. Papá está deseando abrazarte", describió hace tres semanas mientras tomaba una foto de su vientre.

Rubén orgulloso de su embarazo. Foto: Instagram.

En otra publicación compartió el ultrasonido de su bebé a las 35 semanas.

Rubén tiene tanta emoción que tapizó de las imágenes de los ultrasonidos las paredes donde está su jacuzzi.

Su jacuzzi tapizado de los ultrasonidos. Foto: Instagram

El mensaje íntegro de Rubén

Cada vez somos más las personas trans que recuperamos las familias que desde siempre se nos han negado.

Seguimos demostrando que no todo es tan imposible como nos lo plantean desde el sistema sanitario, “si te hormonas no serás fértil” o desde el legal con sus “no puedo derivarte a ginecología porque apareces en masculino en el sistema”.

Rubén se muestra semidesnudo presumiendo su embarazo. Foto: Instagram

Y aquí estamos, visibilizando que los cuerpos son diversos, que no podemos aplicar las mismas premisas a todos, y que cada quien puede decidir sobre lo que viene después.

Que se puede gestar tras estar en testo, igual que sin haberlo estado. Que las personas transfemeninas pueden ser la parte fecundante también en diferentes situaciones.

Que no todo es tan rígido y establecido como nos hacen creer. Y si tienes dudas, prueba y arriesga, vida no hay más que una, no te quedes con las ganas porque alguien te dijo que “ya sabe lo que pasa en estos casos”.

Rubén al inicio del embarazo. Foto: Instagram

Escúchate, tu voz es la más importante.

Sigamos contando historias de amor tan bonitas e inspiradoras que ayudemos a calmar y mitigar miedos e inseguridades y a derribar imposibles.

(Con información del Diario La Razón de España)

