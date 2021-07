Colombia.- Una joven de 21 años de edad se volvió viral en redes sociales al publicar una serie de videos en los que habló de su decisión y procedimiento para ligarse las trompas de Falopio para no tener hijos.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, la joven identificada como Spanic Pavas, originaria de Colombia, explicó que la razón principal para tomar la decisión de esta operación es debido a las reacciones que tenía ante otros métodos anticonceptivos.

Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no tener hijos”, explicó la joven.

Así mismo, en otros videos compartidos destacó que entre sus intereses no se encuentran tener hijos, y “soportar berrinches”.

La joven respondió algunos comentarios de sus seguidores que le aseguraban que se podría arrepentir de la decisión definitiva tomada, sin embargo, Spanic aseguró que realmente tener hijos no se encuentra en sus planes.

Cuando seas mayor para no decir vieja que te quiten los pájaros de la cabeza si no te hace falta un hijo que esté pendiente de ti cuando lo necesites… Llegará el día en que muy muy en el fondo se arrepentirá pero tendrá demasiado orgullo y terquedad para admitirlo”, se puede leer en algunos comentarios.

Con un procedimiento de tan solo treinta minutos, la joven se declaró feliz con la decisión y aseguró que no duele mucho.

Yo no puedo traer hijos al mundo para que de plata, que me mantenga, que me cuide, absolutamente no. Es un procedimiento definitivo y que no duele mucho. 7 días después te quitan los puntos y todo súper bien”, concluyó la joven en uno de sus videos.