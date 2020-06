Va fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero contra Carlos Zamarripa

CDMX.- Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informó que se abrió un procedimiento para investigar al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarrima.

En entrevista de radio con el periodista Joaquín López Dóriga, aseguró que investigarán al fiscal estatal para saber si hay “imputaciones de carácter legal” por los procedimientos mal realizados en los que terminan libres presuntos delincuentes.

Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia, y este señor fiscal lleva 11 años ahí, nosotros vamos a iniciar un procedimiento, eso si te lo digo públicamente”, dijo Gertz Manero.

Vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal”, repitió.

Yo no puedo estar manejando una institución a base de una serie de chismes y de imputaciones mediáticas, es una cosa muy seria hombre”, afirmó.

El Fiscal General de la República indicó que es una falta de respeto que el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y las autoridades de Guanajuato culpen a la federación por los errores que ellos cometen.

Afirma Alejandro Gertz Manero que se analizará la gestión del fiscal de Guanajuato, estado que lleva "cinco años de ser un infierno de violencia" #Radiofórmula y #Telefórmula — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 30, 2020

Sobre la liberación de los familiares de “El Marro” indicó la delegación de la Fiscalía de la República en Guanajuato no atrajo el caso porque estaba lleno de irregularidades.

La Fiscalía de Guanajuato, en una investigación del fuero común de Guanajuato, por la búsqueda de un vehículo robado obtuvo de un juez de Guanajuato del fuero común una autorización para el cateo de una casa”.

Explicó que cuando se da una autorización de un cateo “no es para que vayas a encontrar todo lo que te dé la gana” indicó que deben decirle al juez qué van a hacer “qué vas a buscar, por qué lo estás buscando y por qué crees que está ahí, no te permiten hacer otra cosa”.

En el caso del operativo del 20 de junio dijo que en Guanajuato hicieron la diligencia y no encontraron el vehículo que buscaban, pero “en los alrededores o cercanos o aledaños o no sé donde encontraron a esas personas” y que dijeron que una de ellas traía un arma que era de gas y no de fuego y hallaron una cantidad de droga.

Indicó que lo que lograron en la diligencia no fue nada para lo que habían obtenido la orden y aún así tenían a unas personas detenidas y no sabían qué hacer con ellas, y fue en ese momento que querían que la delegación de la Fiscalía de la República asumiera el caso.

Como no le pudieron encajar el muertito (a la Fiscalía General de la República), entonces se van con un juez de ellos, un juez local y les dice lo mismo que dice el delegado federal y se los rechaza (el procedimiento)”, indicó

Entonces salen a decir que todo lo que les pasó fue porque no aceptamos quedarnos con lo que ellos habían hecho mal”.

CM