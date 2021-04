Ciudad de México.- Médicos de clínicas privadas se manifestaron este jueves después de no ser atendidos para recibir la vacuna contra Covid-19 tras esperar durante casi 3 horas.

Cientos de médicos que están en la primera línea ante la pandemia denunciaron que habían sido citados desde las 12:30 de la tarde para ser inmunizados en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, según detalló el medio El Universal, para las 2:30 un servidor de la nación salió con un megáfono informando que ya no se vacunarán a más personas.

A todo el personal del sector privado ya no se les va a vacunar el día de hoy, se pueden retirar, ni mañana tampoco, no hay convocatoria para ustedes ahorita”, comentó el hombre.

Después de que algunos médicos intentaron ingresar para recibir la vacuna y serles negada la atención decidieron quedarse en la zona para reclamar la inmunización.

No tenemos que mendigar por una vacuna, somos primera línea y no nos quieren vacunar… No nos vamos a ir, si nosotros también arriesgamos la vida”, comentaron algunos médicos.