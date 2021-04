Mientras le aplicaban vacuna COVID, adulta mayor pide ayuda y denuncia abuso

Ciudad de México.- Mediante una carta entregada al personal de salud que aplicaba la vacuna contra Covid-19, una adulta mayor denunció que sufría agresiones en su propio hogar.

Los hechos se registraron en el módulo de vacunación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 "Cuauhtémoc" del IPN, ubicado en avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Según señaló el medio Sin Embargo, mientras la adulta mayor de 85 años era vacunada entregó la nota que explicaba que su propia hija la mantenía en cautiverio en su casa y que la agredían físicamente.

Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía la nota.