Veracruz.- La niña Zulma, quien padece diabetes tipo 1, reclamó que las autoridades de salud se han negado a aplicarle la vacuna COVID, a pesar de que ganó un amparo.

La menor le envió un mensaje al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pidiéndole que le confirmara el día, hora y lugar en donde le podrán aplicar la vacuna.

En un video, la menor de edad le recuerda al funcionario que en abril de 2020 le respondió a su pregunta sobre la severidad del virus en niños con comorbilidades, este le aseguró que debían ser tratados con cuidados extras, tal como en el caso de los adultos mayores, debido al riesgo de complicarse.

A pesar que el Poder Judicial de la Federación determinó que debe ser vacunada por su condición médica y el riesgo de que si contrae Covid pueda agravarse, la Secretaría de Salud de Veracruz, a cargo de Roberto Ramos Alor, se niega a hacerlo.

La menor contó que tras haber permanecido una hora esperando al secretario en la cochera de sus oficinas, le dijeron que no la vacunarían porque no está en riesgo, según ha dicho la federación.

Después de estar una hora en la cochera del secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el Gobierno federal”, señaló.