Ciudad de México.- Este domingo médicos del sector privado se manifestaron en el Zócalo para pedir ser vacunados contra Covid-19.

En redes sociales circulan videos que muestran al menos cincuenta personas en el Centro Histórico de la ciudad con carteles pidiendo ser escuchados por el gobierno mexicano.

A las 10:00 horas, el personal de salud se reunió en el Monumento a la Revolución, en donde continuaron con un censo que planean entregar en la secretaría de Salud, después, leyeron nombres de profesionales de la salud que han muerto por Covid-19; guardaron un minuto de silencio y aplaudieron en honor de sus compañeros.

No nos están contemplando, ya salimos, alzamos la voz, nos acusan de golpeteo político, a nosotros nadie nos paga, dice el subsecretario Gatell que no atendemos primera línea, pero la gran mayoría de los 2 millones de mexicanos que contrajeron el virus se han atendido de manera ambulatoria y ahí entramos nosotros, no nos excluyan", dijo la médico general María José Díaz.