Ciudad de México.- ¿Estás por recibir la vacuna contra Covid-19? Te compartimos algunas recomendaciones.

Según una entrevista realizada al Dr. Jeffrey A. Jahre, jefe de epidemiología de St. Luke's Hospital Network y publicada por el medio especializado en salud Healthline y el medio Call Morning, los pacientes que serán inmunizados pueden realizar algunas actividades para evitar algún efecto secundario.

Según detalló el especialista, hasta el 40% de los que recibieron vacunas han tenido efectos secundarios, sin embargo, estos pueden derivar del mismo temor del paciente.

No es menor cuando literalmente no puedes levantarte de la cama… Esto no está en tu cabeza… Esto es real y tenemos que reconocerlo", comentó.