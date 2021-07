Aplazar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra COVID aumenta los anticuerpos, señala estudio encabezado por la Universidad de Oxford.

Estudio británico fue revelado este viernes, en el que se destaca que entre más larga es la brecha de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra COVID ayuda a crear más anticuerpos y una inmunidad duradera, que si se aplica en un periodo corto.

Sin embargo, el estudio advierte que durante la primera aplicación de la vacuna Pfizer contra COVID disminuye drásticamente.

Vacuna Pfizer contra COVID aumenta anticuerpos si se aplica en un periodo más largo

Para el intervalo de dosificación más largo (...), los niveles de anticuerpos neutralizantes contra la variante Delta fueron débilmente inducidos tras una sola dosis, y no se mantuvieron durante el intervalo antes de la segunda dosis", señala el estudio de la Universidad Oxford.

Luego de dos dosis de vacuna, los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron dos veces más altos tras el intervalo de dosificación más largo en comparación con el intervalo de dosificación más corto".

El estudio destaca que los niveles generales de células T eran 1.6 veces más bajos

Vacuna Pfizer contra COVID y las células T

En el estudio se menciona que las células T juegan un papel importante en la inmunidad. Éstas identifican y matan a los patógenos invasores o células infectadas.

Aunque los autores del estudio de la Universidad de Oxford indican que las células T eran 1.6 veces más bajos con un intervalo largo en comparación con una aplicación corto de 3-4 semana, es mayor la proporción de células T "auxiliares" con el intervalo largo, que respaldan la memoria inmunitaria.

También aclaran que cualquier esquema de aplicación de dosis produjo una fuerte respuesta de anticuerpos y células T, según el estudio aplicado a 503 trabajadores de la salud.

Gran Bretaña aplicaba la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra COVID hasta la semana 12, sin embargo, ante la propagación de la variable Delta, tuvo que acortarla a las 8 semanas.

¿Y la aplicación de una tercera dosis contra COVID?

Recientemente se ha puesto a discusión si para proteger mejor a la humanidad sea necesaria una tercera dosis como había solicitado Pfizer a Estados Unidos. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que no hay evidencia científica de este requerimiento.



Sin embargo, ayer AM difundió que un estudio titulado UCL Virus Watch, realizado por la University College of London (UCL) y publicado en el medio The Guardian, revelan que luego de la segunda aplicación de la vacuna Pfizer o AstraZeneca los anticuerpos disminuyen, por lo que se requeriría una tercera dosis.

(Con información de Reforma y BBC)