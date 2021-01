Vacuna 'neutraliza' nueva cepa que llegó a México: AMLO 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna contra el Covid-19 sí neutraliza la nueva cepa que ya está en el País.

No quiere decir que van surgiendo nuevas variantes y que ya la vacuna no sirve, que se tiene que hacer otra vacuna. No, la vacuna que se tiene -la de Pfizer y todas las que se están autorizando- tienen capacidad para neutralizar, para crear las defensas ante la pandemia. Eso es importante que se sepa, porque luego también de manera alarmista se dice: nueva variante, nueva cepa, ya no va a servir la vacuna. Sí, la vacuna sí sirve", aclaró López Obrador.