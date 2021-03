Vacunarán en mayo a todos los adultos

Joe Biden anunció ayer que habría suficientes dosis de la vacuna contra el COVID- 19 disponibles para toda la población adulta en EU a finales de mayo, aunque dijo que tomará más tiempo inocular a todos e instó a la gente a permanecer alerta usando cubrebocas.

La fecha para llegar a esta meta representa un adelanto de 2 meses respecto a una estimación previa.

“Estamos en camino de tener suficiente suministro de vacunas para todos los adultos estadounidenses en mayo”, dijo Biden en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

Comentó que la producción más rápida de la vacuna fue en parte a la negociación con el gigante farmacéutico Merck & Co para ayudar a fabricar la nueva vacuna de Johnson & Johnson.

El Presidente dijo que el acuerdo, junto con otros esfuerzos del Gobierno para ayudar a Johnson & Johnson a producir más dosis rápidamente, aumenta el suministro de la nueva vacuna y así como el ritmo de inmunización.

"Este país tiene suficientes vacunas para todos los adultos mayores en el País a finales de mayo y eso es un progreso importante", dijo.

El acuerdo se produce pocos días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos consuela la autorización de emergencia a la vacuna Johnson & Johnson .

Biden describió la asociación entre los dos competidores como "histórica", y lo comparó con el espíritu de cooperación nacional durante la Segunda Guerra Mundial.

"Este es un tipo de colaboración entre empresas que ven en la Segunda Guerra Mundial".

Distribución antiCOVID

También se anunció que los poderes del Gobierno federal para instruir a todos los estados a priorizar la inoculación de profesores.

Y señaló que las autoridades federales dan esas dosis directamente a través de su programa de farmacias.

Retó a los estados a administrar por cada una de las dosis a todos los profesores para finales de marzo como parte de los esfuerzos de su gobierno para reanudar las clases presenciales a nivel nacional.

El Pentágono se encargará de facilitar la logística -la compra de maquinaria, bolsas, tubos y sistemas de filtración- para aumentar la producción de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, explicó Biden.

Esperan se dupliquen las dosis

No se puede decir que tan rápido Merck será capaz de aumentar la producción.

La compañía tardará meses en convertir sus instalaciones en fabricar y empaquetar una vacuna que no inventó, según dos personas que no están de acuerdo con las operaciones de Johnson & Johnson que no están autorizadas a hablar públicamente.

Pero un funcionario federal con conocimiento del acuerdo, que habló a condición de servicio, dijo que la administración espera que el acuerdo eventualmente duplique las dosis que Johnson & Johnson podría haber hecho por su cuenta.

Aunque los ejecutivos de la compañía han prometido que la firma se pone a día próximamente, Johnson & Johnson ha estado corriendo detrás de sus objetivos de fabricación que se intenta aumentar en su nueva planta en Baltimore.

Sus envíos iniciales de dosis, entregas esta semana a los estados, fueron fabricados en su planta de los Países Bajos.