El exceso de vacunas en suelo estadounidense ha sido una oportunidad para empresarios y autoridades que ayudan a mexicanos sin visa a cruzar a EU para vacunarse contra el COVID.

Debido a que en Estados Unidos algunas veces sobran vacunas e incluso están a punto de caducarse, autoridades de ese país y de México, con apoyo de empresarios, han implementado un programa de vacunación para mexicanos sin visa que trabajan en nuestro país.

The New York Times difundió un reportaje explicando cómo nació el programa de empresarios y autoridades que ayudan a mexicanos sin visa a cruzar a EU para vacunarse.

La idea fue de Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, quien propuso que los trabajadores del lado mexicano recibieran las vacunas que quedaban sin uso en Estados Unidos. Pues observó que en México primero se luchaba por ayudar a ciertos grupos de edades (de mayor edad a menor), mientras que en Estados Unidos avanzada a paso apresurado.

Funcionarios mexicanos y estadounidenses aprobaron la propuesta debido a que el cierre de la frontera ha dañado la economía y un avance en la vacunación ayudaría a recuperarla y abrirla. Además, en México la vacunación es más lenta, en comparación con Estados Unidos.

El cónsul logró que las vacunas de San Diego, todas de Johnson & Johnson, se vendieran a empresas estadounidenses que tienen fábricas en México.

Con el programa "No podemos estar aislados", en marcha desde finales de mayo, mexicanos logran cruzar por Tijuana a San Diego y conseguir su vacuna. El tiempo que permanecen en territorio estadounidense es corto, aproximadamente una hora.

Los mexicanos logran cruzar sin tener visa ni pasaporte solamente para vacunarse contra el Coronavirus, pero con el permiso del Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo de la campaña es proteger las economía de ambos países.

Si las maquiladoras no pueden operar, entonces no obtenemos nuestra Coca-Cola", dijo Lydia Ikeda a The New York Times, directora de operaciones de Covid-19 en la Universidad California San Diego Health.