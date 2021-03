Vallas en Palacio Nacional no son por miedo, aclara AMLO antes de marcha 8M

Yucatán.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que las vallas colocadas en Palacio Nacional no son por miedo, sino para evitar provocaciones y proteger el inmueble histórico previo a la marcha del próximo lunes 8 de marzo, por el Día de la Mujer.

"Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", dijo AMLO durante un evento en Maxcanú para supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.