Vámonos respetando. No somos iguales; eso sí calienta: AMLO al INE

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que responderá hoy por escrito al Instituto Nacional Electoral (INE) el requerimiento que le formuló por la presunta promoción de su imagen que realizan los Servidores de la Nación.

En su conferencia matutina, el Presidente dijo que él mismo escribirá la carta en la que contestará al Instituto rechazando la acusación.

Aprovecho para decirles a los servidores públicos del INE, a los consejeros del INE, que no voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito, hoy mismo, si me lo permiten para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa", dijo.

En la víspera, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE citó para hoy al Presidente López Obrador a una audiencia de pruebas y alegatos derivada de una denuncia presentada por el PRD.

Lo único que les voy a decir es, vámonos respetando. No somos iguales. No enfrentándolos a ellos (los consejeros del INE). Que no me confundan, porque eso sí calienta. O sea, Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos", indicó.