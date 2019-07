'Vamos a defender a nuestros connacionales', Olga Sánchez Cordero

CDMX.- Ante el anuncio de que a partir de este domingo inician redadas masivas en diferentes estados de Estados Unidos para detener y deportar migrantes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que nuestro país va a estar muy pendiente y van a defender a los mexicanos residentes en el vecino del norte a través de los 50 consulados que hay en la Unión Americana.

Este sábado, El Universal publicó que para hacer frente a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar a cabo redadas y deportaciones en contra de inmigrantes este domingo, el gobierno de México instruyó a sus 50 consulados y sedes diplomáticas en ese país —que sí laborarán este fin de semana— a utilizar su fondo de contingencia, que es, en promedio, de 2 millones de dólares.

Además, activó un equipo de 400 abogados y reforzó la campaña Conoce tus Derechos para evitar violaciones a las garantías y derechos de los connacionales en la Unión Americana.

Esta campaña, además de informar sobre cómo proceder ante una eventual detención y conocer las garantías que amparan a los mexicanos en el exterior, hace hincapié en la necesidad de tomar medidas preventivas como designar a tutores si las familias son separadas.

En entrevista al finalizar el Primer Informe de la Labores del presidente del Senado, Martí Batres, Sánchez Cordero recordó que este viernes tuvieron una reunión 5 secretarios de Estado con siete gobernadores del sur-sureste para evaluar y proponer acciones sobre el flujo de migrantes que hay en nuestro país.

En este contexto, dijo que México está regularizando a la población migrante y solamente de está deportando o devolviendo a sus países de origen a los centroamericanos que no se han querido regularizar.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), dijo que se opone radicalmente a las redadas que solamente contribuirán a los planes de Donald Trump. Dijo que este tipo de acciones van en contra de los tratados internacionales.

Eso es más importante. Me opongo radicalmente, estoy en contra de cualquier acción del gobierno que contribuya a los planes de Trump. Están por delante los tratados internacionales y nada menos que el artículo 11 de la Constitución nacional que prohíbe impedir el tránsito libre de las personas. Eso no es legal y es contrario al interés nacional”, dijo Muñoz Ledo.

Sin embargo, Muñoz Ledo insistió en que está también en contra de la “persecución” que está haciendo México con los migrantes centroamericanos y recordó que en su artículo de este sábado El Universal, le dice a Olga Sánchez Cordero que es una “especie de unidad carcelaria”.

Yo no soy juez de ninguna secretaría de Estado. En ese terreno no me puedo exponer. Yo digo lo que está bien y lo que está mal, no, la persecución la está haciendo Gobernación”.