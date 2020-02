'¿Vamos a enfrentar así el coronavirus?': Critica Calderón recortes a salud

México.- El expresidente Felipe Calderón criticó las decisiones de recortar recursos al sistema de salud del actual gobierno federal, al confirmarse la presencia del COVID-19 en México.

Calderón retuiteró un video del Twitter del periodista Ciro Gómez Leyva, con un reportaje en el que se denuncia la falta de material, medicamentos y equipo médico en el Hospital de la Mujer.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Usando este video como ejemplo de la falta de insumos en el sistema público de salud, el expresidente cuestionó las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Vamos a enfrentar así el #Coronavid19? Recortes presupuestales y subejercicios en salud (que puede manejar el Presidente a su antojo) para dedicar ese dinero a programas de pago en efectivo están cobrando vidas en México. Presidente @lopezobrador_, dése cuenta y rectifique. https://t.co/0lnoMPd54f — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 29, 2020

"¿Vamos a enfrentar así el #Coronavid19? Recortes presupuestales y subejercicios en salud (que puede manejar el Presidente a su antojo) para dedicar ese dinero a programas de pago en efectivo están cobrando vidas en México. Presidente @lopezobrador_, dése cuenta y rectifique", escribió Calderón en su cuenta de Twitter.

Piden evitar psicosis

Ante la confirmación de al menos 3 casos de COVID-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió evitar la psicosis colectiva, así como evitar hacer compras de pánico.

Serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación", dijo este viernes durante su conferencia de prensa matutina.

"Vamos a estar constantemente informando como lo hemos venido haciendo. Diario se va a estar informando para evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones para crear una sicosis colectiva, de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan [los datos], quienes no informan con objetividad", agregó.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!