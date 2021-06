León, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Futurama Monterrey hacen fila para ejercer su derecho al voto, algunas familias han llegado juntas, otras personas solas, pero todas con la puntualidad y seguridad de la elección que quieren realizar.

A las 8:41 de la mañana aún no se habían abierto las urnas electorales, sin embargo las personas estaban tranquilas pues se les avisó que en pocos minutos podrían entrar a emitir su voto al jardín de niños Zoraida Pineda.

"Vine con mi esposa tratamos de venir lo más temprano para cumplir y tener el día libre, nosotros ya tenemos muy fijo desde hace muchos años nuestra elección. Mi mensaje a toda la ciudadanía que no quiere votar es que ellos necesitan votar, si tienen otras ideas votando es precisamente cuando se propicia que entre gente nueva con otras ideas o gente joven, si no votan es un voto a favor de los mismos políticos. Invito a los jóvenes a que razonen su voto, quien puede propiciar un cambio empezando por ellos si no votan seguimos con lo mismo", expresó José de Jesús Zambrano Rámirez.