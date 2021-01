Van por vacuna contra COVID, alcaldes panistas hacen 'vaquita' para comprarla

CDMX.- Ante la disminución de vacunas en nuestro país, el alcalde de Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas (PAN) informó, que en coordinación con otros presidentes municipales, tendrían disponibles hasta 200 millones de pesos para adquirir dosis de vacunas contra Covid.

En conferencia de prensa virtual, al recordar que al día de hoy solamente se han podido vacunar al 0.3% de la población total en México, criticó que se estén vacunando a regidoras y regidores de Morena o los servidores de la nación que se están vacunando, esto en contraste de los médicos y trabajadores de la salud que no han sido vacunados.

Hago un exhorto al Gobierno Federal para que permita y facilite que los gobiernos municipales, estatales y los empresarios podamos ayudar a adquirir y aplicar la vacuna con mayor eficiencia, no hacerlo costará miles de vidas, sería criminal.

La semana pasada formalmente presenté, como presidente municipal de Huixquilucan a la Secretaría de Salud el poder comprar las vacunas directamente en mi gobierno, fui el primer gobierno que compró un ultra refrigerador que es lo que se necesita, yo no veo por ningún lado la red fría que se necesita en esta vacuna", dijo.

Aseguró que están listos para poder comprar la vacuna, pues están alzando una voz de alarma, y aseguró que las y los presidentes municipales de Acción Nacional tienen el recurso para hacerlo y lo único que quieren es salvar vida y dijo que hacen responsable al gobierno Federal de todas las muertes que se vayan a dar.

Estamos ya listos con recursos, con médicos, con doctores que quieren empezar ya a vacunar en nuestros municipios, el gobierno Federal no nos permite comprar directamente la vacuna a la iniciativa privada, varios empresarios se me han acercado a decir tenemos el recurso y queremos vacunar a nuestra gente y no nos lo permiten, hay que dejar en claro la responsabilidad de todas las muertes es del gobierno Federal, elevamos nuestra voz para poder salvar la vida de nuestros mexicanos", dijo el alcalde panista.