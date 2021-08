Ciudad de México.- Debido al incremento de contagios de la variante COVID Delta, diputados del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al Gobierno federal revisar su estrategia de combate contra la pandemia.

Según han mencionado especialistas, el Gobierno de México aún no responde adecuadamente a este incremento de casos.

De acuerdo con los datos oficiales, el viernes se reportaron 19 mil 346 nuevos contagios y se llegó a los 240 mil 456 fallecimientos por coronavirus.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, consideró que la principal falla está en que México sigue sin ubicar los focos de contagio por regiones y ahora no tiene precisión cómo están ubicadas las diversas variantes para saber cómo actuar con precisión.

Reprochó que no haya suficiente aplicación de pruebas para ubicar posibles contactos de personas contagiadas, a fin de aislarlas y romper la cadena de infección.

¿Qué sigue haciendo mal el Gobierno mexicano? Si no hace pruebas y no busca donde están las variantes, no sabe dónde está el fuego en la casa, y empieza a aventar cubetitas de agua en zonas rurales o donde no hay problema. La propia vacuna está siendo subutilizada para efecto de salvar vidas y para cortar la cadena de contagio", opinó el legislador, especialista en gestión sanitaria".