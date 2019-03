Vengo de PGR; si quiero, te levanto y te desaparezco: jefe a su empleado

Un funcionario amenaza de muerte a un empleado.

Hoy comenzó a viralizarse el audio de Eduardo Valencia Ramírez, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), quien lanzó una fuerte amenaza a un empleado luego de una discusión por un “error” de su subordinado.

La grabación llegó a redes sociales desde el pasado 7 de marzo, pero fue hasta ayer cuando se volvió viral.

Estas fueron las palabras de Valencia Ramírez contra uno de sus subordinados, quien cometió una "terrible falta": salir por una ensalada para comer.

Actualmente, Valencia Ramírez es el titular de la Administración y Finanzas de la CNPSS, cargo que tienen desde el sexenio pasado. Es uno de los pocos servidores públicos “heredados” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de la amenza, el funcionario regaña a su empleado luego de que entablan una discusión por la supuesta falta cometida.

Tú no sabes lo que es un respeto. No sabes lo que es respetar y tienes que aprenderlo. Te juro por mis hue..., cab..., que lo vas a aprender. Así que ahora sí ya vete a tu lugar. Ahora sí me vas a conocer.

Luego de escuchar esto, el empleado pregunta si está siendo amenazado, a lo que Valencia respondió que debe aprender a comportarse.

Al final, Valencia le comenta al empleado que revisará personalmente su trabajo todos los días.

A partir de este momento voy a revisar tu trabajo diario y el reporte me lo vas a entregar a mí y no me lo vas a mandar por correo, me lo vas a entregar en la mano.