Sigue grave el pequeño Jacobo tras comer pan envenenado, sospechan de vecino

Veracruz. Vaya noticia sigue consternando a todo el país después de que se diera a conocer la muerte de la pequeña Adriana de 5 años quien falleció tras haber comido un trozo de pan envenenado en su patio, pero el riesgo aún sigue con su hermano, quien se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo a infobae.com, Jacobo, de 7 años sigue luchando hasta el día de hoy por su vida, ya que también comió parte del pan envenenado cuando ambos jugaban en el patio de su casa ubicada en el municipio de Soteapan, Veracruz.

La noticia se dio a conocer el pasado viernes 26 de junio cuando los papás de Adriana y Jacobo vieron a sus hijos inconscientes en el patio, por lo que de inmediato los llevaron al hospital comunitario, donde la más pequeña no pudo resistir el envenenamiento y falleció, mientras su hermano de 7 años tuvo que ser trasladado al Hospital Regional Dr. Valentín Gómez de Coatzacoalcos, donde su estado de salud aún se reporta como grave.

Tras la noticia, las autoridades comenzaron a investigar para dar con los motivos y razones del porque había comido pan envenenado en el patio de su casa, donde también tenían ahí una mascota.

Ante ello, los familiares comentaron a las autoridades sanitarias que días antes su perro, por lo que no dudan que nuevamente fue quien puso el veneno en el pan en el patio de su casa.

Yo digo que fue un ser humano, ¿quién anda preparando pan con veneno? Yo no lo vi, sólo Dios lo vio y es testigo de todo lo que me está sucediendo. Él sabe quién me arrebató a mi hija, y si es que por el perro habían arrojado el pan envenenado”, fue lo que comentó la mamá a las autoridades.