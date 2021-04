Vicente Fox a AMLO: por vacaciones de hijo José Ramón en Semana Santa 2021, primero los pobres

CDMX.- El expresidente Vicente Fox usó el slogan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para criticar el viaje de su hijo José Ramón a un destino lujoso en Colorado, Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Vicente Fox señaló: "Primero los pobres... los pobres de mis hijos".

Vicente Fox retuiteó la nota de Reforma que exhibió a José Ramón López, hijo de AMLO, en un resort en Aspen, Colorado, por vacaciones de Semana Santa 2021.

Y es que el papá de José Ramón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el principal crítico de los lujos que se dan los mexicanos.

Ahorrar, cuidar el dinero, no al derroche, es un cambio en la forma de vida, en general, no al dispendio. No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico", afirmó AMLO en una de sus conferencias.