Voy a demandar a esos miserables.- Gobernador de Querétaro

Querétaro.- Tras ser implicado en la presunta red de lavado de Libertad Servicios Financieros, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, consideró como miserables a quienes lo mencionaron en la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR),

Durante el festejo en Querétaro del 80 aniversario del PAN, el Mandatario estatal cerró su discurso asegurando que por las calumnias y mentiras iniciará acciones legales.

Me madrearon toda la campaña de Gobernador, ¿Ya se nos olvidó?, y, ¿Qué pasó?, no pasó nada", dijo a los presentes.

Ya lo dije, voy a demandar a esos miserables, a esos rateros, y saben qué, les voy a ganar, porque tengo la razón, y cuando gane me van a tener que pagar el daño moral, y el dinero que obtenga por ese daño moral lo voy a destinar a una institución de causa social queretana".

De acuerdo con Hugo Bustamante Figueroa, empresario y ex socio de la empresa financiera, el Gobernador recibió de ésta cerca de 100 millones de pesos para su campaña electoral en 2015.

En la acusación también están implicados el abogado Juan Collado, quien está detenido; el senador Mauricio Kuri, y los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Minutos antes, Domínguez aseguró que la llamada de extorsión que recibió en días anteriores por 7 millones 300 mil pesos la hizo un líder de Morena.

Me llamó por teléfono ostentándose por un líder que no voy a decir su nombre, de Morena, que me iba a ayudar a sacarme de este caso Collado", afirmó.