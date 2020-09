Vuelve a la vida pública Ricardo Anaya; dice que gobierno de AMLO es un desastre

CDMX.- El panista Ricardo Anaya Cortés, luego de ausentarse dos años´, anunció su regreso a la vida pública; en su ausencia estuvo dedicado a dar clases y a convivir con su familia.

El exabanderado a la presidencia en 2018 señaló como desastre el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde su casa en Querétaro emitió un mensaje donde comentó que durante los últimos dos años, luego de haber perdido en las elecciones ante López Obrador, se dedicó a la docencia y a pasar tiempo de calidad en familia.

El panista compartió su experiencia en la elección de 2018 y lo que para él significó, además de compartir su visión acerca de cómo se ve la situación actual y los “graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo”.

En el video que compartió rememoró el pasado y recordó que durante uno de sus actos de campaña conoció a una mujer que tenía una hija con cáncer, la cual estaba entusiasmada porque pronto abriría un pequeño negocio de recorridos turísticos.

Anaya segura que puso su corazón y su esfuerzo en su campaña pero aceptó haber cometido errores.

Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso”, aseguró.