Vuelve ‘la puerta giratoria’ tras liberación de presuntos delincuentes

La liberación de los dos presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima no opaca el ‘golpe de timón’ del Gobierno del Estado y con el caso vuelve a escena el tema de la puerta giratoria, manifestó Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN en León.

El tema de la puerta giratoria vuelve otra vez a escena porque, ¿De qué se les acusa a las personas para que puedan salir o no salir habiendo sido capturados?, los capturo y vuelven a salir, volvemos al tema de la puerta giratoria. Pero esto no tiene por qué opacar los resultados que se dieron en el tema central, habrá quienes por motivos políticos digan que no se hizo nada, ya el operativo está hecho y además los anuncios que hizo el gobernador llegaron para quedarse en Santa Rosa de Lima y van a establecer centros de capacitación policial en la zona.

Esto que si los dejaron ir o que sin van a procesar acá o allá me parece que no tiene por qué opacar ni restarle mérito porque también como ciudadanos tenemos que ver que se están dando resultados, no le arrebaten la esperanza a los ciudadanos ellos también quieren ver que se está actuando”, señaló.