Xcaret Río Salado: Reconocen que el niño falleció por error humano

Cancún. El pasado 27 de marzo un niño de 13 años falleció después de ser succionado por el sistema de filtración de la atracción ‘Río Salado’ del parque Xcaret. Hoy confirman las autoridades y directivos del lugar que sí fue debido a un ‘error humano’.

Tras la muerte del menor, diversos grupos colectivos comenzaron a protestar a través de las redes sociales con el #JusticiaParaLeo, esto después de que Grupo Xcaret dijera que no había sido responsabilidad de ellos el que el niño de 13 años falleciera en una de sus atracciones.

A las pocas horas, el Grupo Xcaret emitió un comunicado reconociendo que si había sido un ‘error humano’ el que provocó la muerte del mejor al dejar una tapa abierta en la atracción.

Dentro del mismo comunicado indica el parque que el río cuenta con una profundidad de 60 centímetros, por lo que no representa algún peligro para los turistas.

Asimismo, dejo en claro que el fallecimiento se debió a un ‘error humano’ y que debido a ello activaron los protocolos de seguridad.

Sin embargo, un error humano ocasionó la falla que condujo a este accidente, tras el cual se activaron nuestros protocolos de seguridad y paramédicos de planta acudieron al lugar para aplicar los primeros auxilios y trasladar al menor al hospital”, se lee en el comunicado.

Dentro del mismo escrito, el Grupo Xcaret dio a conocer que lamenta el fallecimiento del menor y notificó que se está llevando a cabo una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente en el lugar.

Realizan arreglos no autorizados en Xcaret

Dentro del mismo comunicado se explica que el accidente donde perdió la vida el menor es consecuencia de unos ‘arreglos no autorizados en la zona’. Ante ello, se sumó a la pena y destacó estar en la mejor disposición de colaborar con las autoridades.

También expresaron estar atentos a las necesidades de la familia del menor para brindar cualquier tipo de apoyo en esta difícil situación.

Por su parte, Miguel Luna Calvo, padre del menor denunció y reveló irregularidades en el caso de su hijo, afirmando que también les condicionaron la entrega del cuerpo del menor si no otorgaban el perdón.

“No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del Parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret. Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”, comentó Miguel para el portal YaEsNoticia.Mx.

Gobernador se une a la causa y muestra apoyo

De igual manera, José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango de donde es originaria la familia ofreció su apoyo y respaldo a los afectados en cualquier investigación o necesidad ante los supuestos actos irregulares que se puedan presentar.

Me uno a la pena que embarga al Dr. Miguel Luna, a su esposa Hilda Guerrero y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su querido hijo, Leonardo Luna Guerrero”, publicó a través de su cuenta de Twitter.