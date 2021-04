Podrían multar a Xcaret hasta con $150 mil por muerte de Leo en parque Xenses

Playa del Carmen, Quintana Roo.- La multa máxima que podría hacerse acreedora grupo Xcaret por la muerte del niño León en su parque Xenses sería hasta de 150 mil pesos.

Francisco Poot Kauil, secretario de Protección Civil de Playa del Carmen, indicó que la sanción sería de 150 mil pesos como máximo.

Xcaret no llamó al 911

A pesar la emergencia porque Leo había sido succionado en la atracción Riolajante en parque Xenses, Protección Civil detectó que grupo Xcaret no llamó al 911.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el papá de Leo, Miguel Ángel Luna, confirmó que el parque Xcaret no llamó al 911 porque tienen un servicio privado, pero la ambulancia no tenía lo necesario para atender una emergencia.

Me tuve que hincar por cuerpo

Recordemos que Miguel Ángel Luna sospecha que las autoridades no querían que quedara rastro de la tragedia ocurrida en el parque Xenses de Xcaret en Quintana Roo.

Miguel Ángel Luna aseguró que tuvo que suplicar y esperar hasta seis horas en el Ministerio Público para que le dieron el cuerpo de su hijo de 13 años que se ahogó el pasado sábado 27 de marzo en un río del parque Xenses.

Tuve que hincarme y llorar para que me permitieran llevármelo, creó que le toqué el corazón a la abogada y me dijo: 'ándale, pues, deje relatoría de hechos y tiene que firmar el perdón", sostiene el papá Miguel Ángel Luna que le dijeron en el Ministerio Público.

Leo festejaba recuperarse de COVID

Trascendió que él y su familia viajaron desde Durango para celebrar que todos lograron vencer el COVID-19.

Tras la muerte del menor, diversos grupos colectivos exigen justicia a través de las redes sociales con el #JusticiaParaLeo.

Error humano

El Grupo Xcaret emitió un comunicado reconociendo que había sido un ‘error humano’ el accidente al dejar una tapa abierta en la atracción.

Dentro del mismo comunicado indica el parque que el río cuenta con una profundidad de 60 centímetros, por lo que no representa algún peligro para los turistas.

