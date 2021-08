Ciudad de México. – En su canal de YouTube, Ximena Villagómez compartió algunos “lifehacks” o trucos para aprovechar la vida estudiantil, convencida de que el aprendizaje esta al alcance de todos con solo unos clics.

La joven de 20 años, en su habitación planea, graba y edita sus videos donde platica sobre cursos para aprender idiomas, cómo encontrar motivación en la escuela, procesos de admisión y tips para conseguir becas en México y el extranjero, entre otros temas para jóvenes.

"No sabía nada del proceso de edición ni de la cámara, pero la verdad es que actualmente YouTube tiene la respuesta a cualquier cosa. Ahí buscaba videos de cómo editar y de cómo otros 'youtubers' de México o del extranjero hacían sus videos", recuerda.

Su último año de preparatoria lo enfocó en la búsqueda de carreras, escuelas y opciones de financiamiento. Así, optó por matricularse en la Universidad de Monterrey (UDEM) para estudiar Finanzas Internacionales con una beca completa.

"Quería que toda esa investigación no se quedara sin servir para nada, que de alguna manera se enteraran (...) de muchas de esas oportunidades", comenta desde Morelia, Michoacán.

A un año de iniciar el proyecto, su canal suma más de 150 mil suscriptores e incluso un par de videos superan el millón de visualizaciones.

Aunque reconoce que es su emprendimiento más exitoso, no es el primero ni el único, pues comenzó en los negocios con la venta de postres y acaba de fundar Sea-Dust, una marca de playeras ecológicas.

"Mi canal surgió por el aburrimiento de la pandemia. Tal vez si no hubiera existido la pandemia, no hubiera iniciado esta aventura. Tiene ventajas porque me hizo crearlo y desventajas porque extraño ir a la universidad y ver a mis amigos", cuenta.